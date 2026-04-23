Il silos dell’ex cementificio doveva essere vuoto | la ricostruzione del verbale sul repentino collasso dei materiali

Un silos dell’ex cementificio, che si pensava fosse vuoto, è stato oggetto di un’ispezione dopo un supposto collasso di materiali. Secondo il verbale ricostruito, l’apertura della valvola di fondo, fatta per controllare il suo interno, non aveva rivelato alcuna fuoriuscita di sostanze o residui. La verifica si è concentrata sulla presenza di eventuali materiali all’interno del contenitore, ritenuto privo di contenuto prima dell’incidente.

Quel silos risultava, secondo le informazioni disponibili, vuoto, tanto che dall’apertura della valvola di fondo, effettuata proprio per verificarne il contenuto, non era emersa alcuna fuoriuscita di materiale. È stato solo durante le operazioni di taglio, giunte circa a metà struttura, che si è.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Operaio trovato morto nel silos, l’azienda: “Non doveva essere lì”È stata disposta l’autopsia sul corpo di Italo Carpi, l’operaio di 54 anni trovato senza vita all’interno di una cisterna di alcol etilico nella... Doveva essere in carcere: sorpreso in giro sul monopattino elettricoUn 18enne è stato arrestato: aveva compiuto, insieme ad alcuni minorenni, una rapina in piazza della Vittoria ai danni di un 17enne Doveva essere in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Di Marco sulla vicenda dell'ex cementificio: Nube di polvere nel quartiere, ora chiarezza; L'abbattimento dell'ex cementificio provoca una pericolosa nube di polveri; Di Marco sulla vicenda dell'ex cementificio: 'Nube di polvere nel quartiere, ora chiarezza'; Demolizione ex Cementificio di via Raiale. La ‘versione’ di Calbit, Attualità Pescara. Di Marco sulla vicenda dell'ex cementificio: Nube di polvere nel quartiere, ora chiarezzaIl consigliere regionale annuncia che porterà la questione all’attenzione della Commissione di vigilanza della Regione ... ilpescara.it La demolizione dell’ex cementificio genera nube di polvereA Pescara è polemica per la nube di polvere che si è generata durante i lavori di demolizione dell'ex cementificio di via Raiale ... rete8.it Messina, vincono gheppi e balestrucci: si ferma il cantiere ex Silos Sospese fino al prossimo settembre le operazioni di demolizione. L’impresa continuerà a lavorare nell’area, completando l’abbattimento dell’ex Casa del Portuale e lo smaltimento dei material - facebook.com facebook