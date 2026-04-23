Il settimanale Chi verso la chiusura | indiscrezioni sul futuro del magazine dopo lo scandalo Signorini
Secondo alcune fonti del settore, il settimanale Chi potrebbe chiudere nei prossimi mesi. La testata, appartenente alla casa editrice Mondadori, si trova al centro di indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori. La possibile decisione arriva dopo uno scandalo che ha coinvolto il direttore del magazine, Signorini. Al momento, non sono stati confermati ufficialmente i piani futuri per la pubblicazione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Voci insistenti negli ambienti Mondadori. Il settimanale di gossip Chi potrebbe essere vicino alla chiusura. A riportare l’indiscrezione è Lettera 43, secondo cui negli ambienti di Mondadori circolano rumors sempre più insistenti su un possibile stop alle pubblicazioni della rivista fondata nel 1995. Negli ultimi tempi il magazine è stato anche coinvolto indirettamente nelle polemiche legate al caso Corona–Signorini, finendo al centro dell’attenzione mediatica. L’addio di Alfonso Signorini. Le indiscrezioni arrivano a poche settimane dalla decisione di Alfonso Signorini, storico direttore responsabile dal 2006 al 2023, di lasciare definitivamente il ruolo di direttore editoriale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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