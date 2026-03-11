Cambio al vertice del settimanale Chi Borgnis su Signorini | Amico prezioso al quale devo eterna gratitudine

Dopo l'annuncio dell'addio di Alfonso Signorini alla direzione del settimanale Chi, è stato nominato ufficialmente Massimo Borgnis come nuovo direttore editoriale e responsabile del magazine. Borgnis ha espresso pubblicamente la sua gratitudine nei confronti di Signorini, definendolo un amico prezioso. La transizione avviene mantenendo la continuità nella gestione del settimanale.

Cambio al vertice, ma nel segno della continuità. Dopo l’addio di Alfonso Signorini alla direzione editoriale del settimanale Chi, annunciato la scorsa settimana, è Massimo Borgnis a prendere ufficialmente le redini del magazine, assumendo anche il ruolo di direttore editoriale. Una nuova fase. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Cambio al vertice del Commissariato dello Stato: Portelli lascia Palermo, al suo posto Gambacurta Movimento 5 Stelle: a Brindisi cambio al vertice del gruppo territoriale cittadinoIvan Rampino subentra a Ruggiero Valzano, che conclude il suo incarico dopo due mandati. Una raccolta di contenuti su Cambio al vertice del settimanale Chi... Temi più discussi: Acwa, cambio al vertice del colosso saudita; Polfer Puglia, Basilicata e Molise, cambio al vertice: Michele De Tullio nominato nuovo dirigente; Cambio al vertice per Ferrero: nuovo ceo e nuova organizzazione; Pallanuoto: cambio al vertice del Setterosa, Mirarchi nuovo ct. Consiglio Regionale: cambio al vertice del Gruppo consiliare Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECRCambio al vertice del Gruppo consiliare Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR nel Consiglio Regionale della Campania. Nella riunione di ieri, 9 marzo 2026, i consiglieri del Gruppo hanno acco ... salernotoday.it Cambio al vertice di Bayer in Italia, Arianna Gregis è il nuovo ceoUna nomina strategica che garantisce continuità, valorizza l’innovazione e rafforza l’impatto sul sistema Paese: Bayer Italia consolida la propria leadership come player scientifico e industriale di r ... milanofinanza.it Guerra e caro energia: l’Ue propone bollette leggere e cambio fornitore in 24 ore https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/caro-energia-ue-bollette/ - facebook.com facebook Prima la papera surreale poi il cambio con Vicario e la fuga nel tunnel: disastro Kinsky in Atletico Madrid-Tottenham x.com