Il segreto per denti più bianchi? È un rossetto

Recentemente si parla di un metodo insolito per sbiancare i denti, che non coinvolge solitamente prodotti specifici o trattamenti professionali. Alcune persone hanno raccontato di aver ottenuto risultati sorprendenti utilizzando semplicemente un rossetto di colore particolare. Altri hanno condiviso di aver provato strisce, dentifrici di tonalità viola e dispositivi con luci da abbinare a gel sbiancanti, senza ottenere effetti duraturi o soddisfacenti.

Striscette, dentifrici viola, device con la luce da abbinare a gel speciali: succede solo a me, oppure anche la metà delle vostre sponsorizzate su TikTok e Instagram riguarda metodi per sbiancare i denti? Sarà che è tornata l’ossessione per le labbra e le lip combo, quindi i denti sono inevitabilmente al centro dell’attenzione. Ma un trucco labbra perfetto può avere un effetto boomerang se i denti non sono ben allineati o perfettamente bianchi. Allora perché il colore del rossetto della lip combo non può diventare l’alleato perfetto per far sembrare i denti più bianchi? Se dopo aver provato di tutto – dai metodi fai da te per sbiancare i denti con le ricette della nonna e dal dentista – ma il risultato non è ancora quello auspicato, ecco che il make up può diventare un alleato prezioso.🔗 Leggi su Amica.it

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Secret to Berry Thirsty #lipsticklover

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