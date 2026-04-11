Il 16 aprile alle 16:30 si terrà un incontro nella Sala Piccola del Centro Sociale Incontro a San Bartolomeo al Mare, dedicato a David Bowie. L’evento si concentra sulla figura del celebre musicista attraverso il lavoro di Stefano Bianchi, che ha scritto un diario segreto su Bowie. La manifestazione invita il pubblico a scoprire aspetti della vita e della musica di Bowie, con un approfondimento sulla sua memoria.

Il prossimo giovedì 16 aprile, alle ore 16:30, la Sala Piccola del Centro Sociale Incontro a San Bartolomeo al Mare ospiterà un incontro dedicato alla figura di David Bowie attraverso l’opera di Stefano Bianchi. Il giornalista milanese presenterà il volume My David Bowie, pubblicato da Massimo Soncini Editore, un progetto che raccoglie quindici anni di scambi e dialoghi diretti con l’artista britannico. Un archivio sonoro tra memoria e riflessione sul lutto. L’opera che verrà presentata nel cuore di San Bartolomeo, presso i Giardini 1° Maggio al civico 7, non è una semplice biografia, ma un diario tematico costruito su un lungo percorso temporale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bowie tra memoria e musica: il diario segreto di Stefano Bianchi

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