Scontro con Iran Segretario difesa Usa Hegseth | Non è una guerra infinita come in Iraq – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "La missione dell'Operazione 'Epic Fury' è focalizzata al massimo: distruggere i missili offensivi iraniani, distruggere la produzione di missili iraniani, distruggere la loro marina e altre infrastrutture di sicurezza; e non avranno mai armi nucleari. Li stiamo colpendo chirurgicamente, in modo schiacciante e senza scuse. Con ogni giorno che passa le nostre capacità diventano più forti e quelle dell'Iran più deboli. Noi stabiliamo i termini di questa guerra, dall'inizio alla fine", così Pete Hegseth, il segretario statunitense alla guerra durante un punto stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Open.online

