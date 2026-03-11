iran il segretario della difesa usa hegseth recita un salmo della bibbia durante una conferenza stampa

Durante una conferenza stampa al Pentagono, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato che il giorno in corso sarà caratterizzato da un’intensità maggiore di attacchi in Iran. In un momento di discussione, ha recitato un salmo della Bibbia, attirando l’attenzione dei presenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra i presenti alla conferenza.

“Oggi sarà, ancora una volta, il giorno di attacchi più intenso in Iran “, ha dichiarato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, durante una conferenza stampa al Pentagono. L’ex militare, politico e conduttore televisivo ha poi promesso “piuù aerei da combattimento, più bombardieri, piu’ù intelligence”. Ha poi concluso il suo discorso recitando davanti ai giornalisti in conferenza il Salmo biblico 144, leggendo questo passo: “Benedetto il Signore che addestra le mie mani alla guerra. Possa il Signore dare forza incrollabile e rifugio ai nostri guerrieri” e concludendo con “ Amen “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

