Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato il licenziamento del segretario alla Marina. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La sua uscita dal ruolo avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione militare statunitense. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse o alle eventuali conseguenze di questa decisione.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha licenziato il segretario alla Marina, John Phelan. La decisione arriva nel pieno della guerra in Medio Oriente, e non è stata fornita alcuna motivazione a riguardo; un portavoce ha annunciato che Phelan lascerà il suo incarico con effetto immediato e che verrà sostituito dal sottosegretario Hung Cao, veterano con ventidue anni di servizio attivo. Nonostante i suoi rapporti con il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il suo vice, Stephen Feinberg, fossero da tempo piuttosto tesi, le dimissioni del segretario sono state improvvise e inaspettate: appena qualche giorno fa, aveva parlato del bilancio e dei progetti futuri della Marina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, è stato licenziato

Navy Sec. John Phelan Fired Amid Tensions With Pete Hegseth

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