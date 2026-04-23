Il sacrificio di Vik i crimini di Israele e la viltà dei media nostrani

Nel 2009, mentre i media italiani dedicavano poco spazio ai crimini di Israele a Gaza e in Cisgiordania, un solo giornalista si impegnava a documentare quegli eventi: Vittorio Arrigoni, conosciuto come Vik, attraverso i suoi reportage pubblicati su un quotidiano di sinistra. Oggi, il mondo osserva con sgomento le stesse violazioni, che continuano a ricevere poca attenzione nei media nazionali, mentre le notizie di quelle vicende vengono trasmesse e commentate con diverso approccio.

Tutto il mondo assiste, sgomento e impotente, ai crimini di Israele a Gaza e in Cisgiordania, ma nel 2009 a raccontarci gli stessi crimini, che i media italiani trascuravano, c’era solo il pacifista Vittorio Arrigoni, Vik, coi suoi reportage pubblicati sul manifesto. Vik faceva parte dell’International Solidarity Movement (Ism), che difendeva pacificamente la popolazione palestinese dai soprusi israeliani. Inorridimmo quando un sito dell’ultradestra Usa, “Stop the Ism”, lo additò all’Idf come bersaglio n.1 da eliminare, con tanto di foto segnaletica. Ci furono proteste in tutto il mondo e dopo qualche giorno il sito tolse quella pagina infame.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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