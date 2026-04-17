Accordo Ue-Israele raccolto un milione di firme in 10 Stati europei per fermarlo Nel silenzio dei media

In tre mesi è stato raccolto un milione di firme in dieci Stati europei a sostegno di un accordo tra l'Unione Europea e Israele. Si tratta del record più veloce nella storia delle Iniziative dei Cittadini Europei, istituito nel 2009, senza precedenti per la rapidità con cui si è raggiunta questa cifra. Questa campagna ha ricevuto poca attenzione da parte dei media, nonostante il numero di firmatari.

Un milione di firme in tre mesi. Record assoluto nella storia delle Iniziative dei Cittadini Europei: nessun’altra, dall’istituzione dello strumento nel 2009, aveva tagliato quella soglia così in fretta. Il 14 aprile 2026 l’iniziativa “Giustizia per la Palestina” ce la fa, in un quarto del tempo massimo concesso dalla legge europea, superando le soglie nazionali in dieci stati membri. Eppure la notizia del giorno, in Italia, è un’altra. Giorgia Meloni annuncia dal Vinitaly di Verona la sospensione del rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare con Israele, undici articoli di cornice firmati nel 2003. Un gesto che gli stessi israeliani, stando al sito Ynet, descrivono come “privo di contenuto reale”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Accordo Ue-Israele, raccolto un milione di firme in 10 Stati europei per fermarlo. Nel silenzio dei media Notizie correlate Oltre 1 milione di firme per chiedere la sospensione dell’Accordo Ue-Israele, esulta il mondo pro-Pal: cosa succede oraHa raggiunto e superato quota 1 milione di firme la petizione popolare europea che chiede all’Ue di sospendere l’Accordo di Associazione con Israele... Leggi anche: Justice for Palestine, 609mila firme per sospendere l’accordo Ue-Israele. E la Flotilla è pronta a riprendere il mare Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un milione di firme in tre mesi per sospendere l'accordo Ue-Israele: ora la Commissione è obbligata ad esprimersi; Oltre 1 milione di firme per chiedere la sospensione dell'Accordo Ue-Israele, esulta il mondo pro-Pal: cosa succede ora; Un milione di firme per fermare l’accordo UE-Israele: la spinta dal basso arriva a Bruxelles; UE, oltre un milione di firme per sospendere l’accordo con Israele. PALESTINA: LA MELONI SOSPENDE IL RINNOVO AUTOMATICO DELL’ACCORDO CON ISRAELE.Palestina. In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Lo ha reso noto nella tarda mattinata di martedì 1 ... radiondadurto.org Diteci la verità sull’accordo Italia/Israele: cosa cambia con la sospensione? Le domande senza risposta al governoC’è stato un annuncio sintetico della Presidente Meloni al Vinitaly. C’è stata una lettera del ministro Crosetto al ministro della Difesa israeliano Katz. Il governo ha parlato di sospensione del ri ... ilfattoquotidiano.it Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni. “Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo”, ha detto Donald Trump. L’Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito, ha intanto - facebook.com facebook Dopo la decisione di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, il governo deve sostenere l’interruzione dell’accordo di associazione tra Unione europea e Israele, richiesta da un milione di cittadini europei. @VitoTodeschini x.com