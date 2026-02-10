Milano Cortina è stata la più memorabile cerimonia della storia dei Giochi invernali | il sondaggio mondiale che gela i gufi nostrani

La cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha lasciato il segno. Un sondaggio mondiale conferma che è stata la più memorabile della storia dei Giochi invernali, lasciando di stucco chi si aspettava una risposta più tiepida. I numeri parlano chiaro: l’evento ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo, mentre in Italia molti si aspettavano un riscontro meno entusiasmante. Per i gufi nostrani, questa notizia è come una pugnalata.

La notizia è raggelante per i gufi nostrani: la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, ha ottenuto un riscontro straordinariamente positivo a livello mondiale. In base ai dati raccolti dalla COO Division di IOC Insight & Analytics su un campione di 14 Paesi, oltre all'Italia, lo show è stato apprezzato da nove spettatori internazionali su dieci e da otto su dieci tra il pubblico italiano, confermandosi come uno degli eventi mediatici più riusciti dell'intero panorama olimpico recente.

