Cinema Scherzetto | partite le riprese del nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo

Mario Martone ha iniziato le riprese del suo nuovo film, “Scherzetto”, a Napoli, per via di una semplice scena di una casa, un nonno e un bambino di quattro anni. La decisione di girare nella città nasce dalla volontà di catturare l’atmosfera autentica di un quartiere napoletano, dove il regista ha già ambientato molte sue opere. Martone ha condiviso una foto sorridente con Toni Servillo, protagonista del film, e la sceneggiatura tra le mani, mentre annuncia ufficialmente l’inizio delle riprese.