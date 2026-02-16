Accoltellato a Napoli il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo è stato accoltellato durante un pomeriggio nel cuore di Napoli. La lite tra due persone si è trasformata in una vera e propria aggressione con un coltello, lasciando il ragazzo di 18 anni sanguinante a terra. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, mentre la polizia si è subito messa sulle tracce dell’autore dell’attacco.

Un pomeriggio di paura nel centro di Napoli, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in seguito a un'aggressione con un'arma da taglio. Si tratta di Francesco Pio Bianco, conosciuto sui social come "Kekko", figlio della discussa tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane è stato colpito alla gamba in circostanze ancora da chiarire. Le sue condizioni, non sono gravi. Il ferimento nel cuore della città. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, nella zona di Montesanto, a ridosso del centro storico. Secondo le prime informazioni, il diciottenne sarebbe stato aggredito e raggiunto da una coltellata a un arto inferiore.