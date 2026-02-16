Napoli accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo
Nel pomeriggio di oggi, nel cuore di Napoli, un ragazzo di 18 anni, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato ferito con un coltello. La lite tra i due si è degenerata in violenza, portando l’adolescente a finire in ospedale. Gli agenti sono intervenuti subito, trovando il giovane con ferite da arma da taglio e avviando le indagini.
Tempo di lettura: 2 minuti Accoltellato il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo. È accaduto nel pomeriggio di oggi nel centro di Napoli. Il giovane, Francesco Pio all’anagrafe, conosciuto sui social come ‘Kekko’, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale dei Pellegrini. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: i medici hanno escluso complicazioni significative e hanno stabilito una prognosi di sette giorni per una ferita da taglio alla gamba. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
