napoli accoltellato il figlio della tiktoker rita de crescenzo

Tempo di lettura: 2 minuti Accoltellato il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo. È accaduto nel pomeriggio di oggi nel centro di Napoli. Il giovane, Francesco Pio all’anagrafe, conosciuto sui social come ‘Kekko’, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale dei Pellegrini. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: i medici hanno escluso complicazioni significative e hanno stabilito una prognosi di sette giorni per una ferita da taglio alla gamba. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

