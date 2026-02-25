in ricordo di pietro anastasi pietro maroso e ottavio biasibetti il varese dedica tre campi alle glorie biancorosse

Il Varese ha deciso di rinominare tre campi del centro sportivo delle Bustecche in onore di Pietro Anastasi, Pietro Maroso e Ottavio Biasibetti, per commemorare le loro carriere e il contributo alla squadra. La scelta nasce dalla volontà di mantenere vivo il ricordo delle loro imprese e ispirare le nuove generazioni di calciatori. Ogni nome rappresenta un pezzo importante della storia biancorossa e aggiunge un valore simbolico al complesso sportivo. La cerimonia di intitolazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni.

Orgoglio del passato, lezione e memoria per il futuro. Tre campi del centro sportivo delle Bustecche, tempio degli allenamenti del Varese calcio, scintillano adesso di altrettanti nomi di peso della storia societaria. I tre rettangoli verdi sono stati infatti intitolati a Pietro Anastasi, Pietro Maroso e Ottavio Biasibetti. Giocatori di spessore e fama i primi due, massaggiatore e dirigente il terzo. "Ci sono nomi che non sono semplici parole ma fondamenta – spiega il Varese annunciando l’intitolazione – alle Bustecche il futuro del calcio varesino poggia da adesso sulle spalle dei nostri giganti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Varese, l’addio a Pietro Macchione: “È stato dentro la storia”A Varese si è svolto l’ultimo saluto a Pietro Macchione, figura storica dell’editoria locale.

Tredici Pietro a Sanremo, la dedica di Morandi: “Resti il mio bambino, ti guarderò emozionato e orgoglioso”Gianni Morandi ha portato suo figlio Pietro a esibirsi sul palco di Sanremo, alimentando emozioni e orgoglio.

Un ricordo di Pietro RicchiA volte la Politica puo’ rappresentare qualcosa di bello, un servizio alla comunità, ai cittadini. Politica intesa come la Polis dove i cittadini partecipano al governo della città avendo come obietti ... verbanianotizie.it

Si chiude in parità la sfida del “Pietro Anastasi” di Mazzarone tra la Dream Soccer e i nostri U15 Elite. A sbloccare il match è stato Bernava, bravo a portare avanti i nostri ragazzi nel corso della gara. Quando la vittoria sembrava ormai acquisita, i padroni di cas - facebook.com facebook