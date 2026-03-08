Da Anna Fendi a Ditonellapiaga le donne che rendono grande il Lazio | l’evento al WeGil

Al WeGil si è tenuto un evento dedicato alle donne che rappresentano il Lazio, coinvolgendo figure del mondo della moda, dello spettacolo e delle forze dell’ordine. Tra le protagoniste ci sono Anna Fendi e Ditonellapiaga, insieme alle divise dei Carabinieri. La manifestazione ha riunito diverse personalità che operano nel territorio regionale, offrendo uno spaccato delle attività e delle figure femminili presenti nella regione.

Tra le premiate anche Serena Autieri e la reporter Greta Cristini. Alla Pisana il riconoscimento per il talento femminile tra cultura, impresa e impegno sociale Dalle eccellenze della moda e dello spettacolo alle divise dei Carabinieri, passando per il fronte dei conflitti internazionali. La Regione Lazio sceglie lo spazio capitolino del WeGil per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, trasformando la ricorrenza dell'8 marzo in una vetrina per il talento femminile "made in Lazio". Un evento, intitolato "Le donne che fanno grande il Lazio", che ha provato a tracciare una linea netta: meno simbolismi, più riconoscimento strutturale del ruolo delle donne nell'economia e nella cultura del territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La Regione Lazio e il WeGil da colorare. La denuncia dell'attore Francesco Marioni: «Il fascismo così è un gioco» – Il videoUn libro per bambini da colorare, con il logo della Regione Lazio, sta sollevando alcune polemiche sui social.

