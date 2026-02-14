Una panchina rossa in memoria di Barbara Capovani alla Pacini editore

Il 14 febbraio 2026, una panchina rossa è stata posizionata alla Pacini editore di Pisa per ricordare Barbara Capovani, morta in un incidente stradale. La scelta di utilizzare il colore rosso mira a sensibilizzare sulla violenza contro le donne e a mantenere vivo il suo ricordo tra i colleghi e i visitatori. La cerimonia ha coinvolto amici e familiari, che hanno depositato fiori e letti alcune parole dedicate a Barbara, ricordando il suo impegno nel mondo editoriale.

Pisa, 14 febbraio 2026 - Nel giorno in cui si è celebrata la Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, promossa dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione su un divario di genere che ancora persiste in tutti i livelli delle discipline scientifiche e tecnologiche, anche Pisa ha voluto dare il suo contributo. Durante la ricorrenza che invita a riflettere sull'importanza di sostenere, valorizzare e incoraggiare le giovani donne a intraprendere percorsi scientifici, la casa editrice Pacini ha voluto ricordare una donna di scienza tragicamente scomparsa. "In un giorno così significativo - scrivono le sorelle Francesca e Patrizia Alma Pacini -, non possiamo non ricordare una delle donne più intelligenti, curiose e innovative della medicina: la dottoressa Barbara Capovani, brutalmente assassinata da Gianluca Paul Seung (che era stato ricoverato nel suo reparto) nell'aprile 2023.