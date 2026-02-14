James Van Der Beek la toccante lettera del fratello Jared | Eri la mia persona mi manchi

Jared Van Der Beek ha scritto una lettera toccante a suo fratello James, morto di recente, per il dolore che prova dopo la sua perdita. Jared descrive James come la sua persona più importante e racconta quanto gli manchi ogni giorno, soprattutto nel momento in cui ricorda episodi condivisi. La lettera, pubblicata sui social, rivela anche un ricordo speciale di una mattina passata insieme prima della scomparsa.

Con una toccante lettera Jared ha dato l’ultimo saluto al fratello James Van Der Beek sui social: “Eri la mia persona, mi manchi”. La scomparsa di James Van Der Beek ha generato una commozione generale. Suo fratello Jared con un carosello di foto che raccontano il loro rapporto, ha voluto dare un ultimo saluto all’amato attore di Dawson’s Creek, scomparso all’età di 48 anni. “Esiste un legame speciale tra fratelli e due giorni fa, quel legame fisico si è spezzato”, ha esordito. Con parole strazianti Jared ha dichiarato di comprendere quanto sia difficile dare un nome al vuoto lasciato da una perdita così importante: “Ora so perché la gente lo chiama crepacuore quando perdi qualcuno a te caro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.

