Il restyling di Toyota Yaris Cross | il Suv bestseller acquista eleganza

Il nuovo restyling della Toyota Yaris Cross si distingue per un aspetto più elegante e moderno. La vettura presenta aggiornamenti estetici che coinvolgono anche una nuova gamma di colori. La casa automobilistica ha apportato modifiche al design per renderla più attraente senza cambiare le caratteristiche principali. La versione aggiornata sarà disponibile sul mercato a breve, con dettagli sui motori e le dotazioni ancora da comunicare.

Toyota Yaris Cross si rifà il look. Diventa più elegante e moderna giá dai nuovi colori della carrozzeria, Precious Bronze, Celestite Grey e Storm Grey, con il frontale completamente ridisegnato, la nuova e inconfondibile griglia anteriore a nido d'ape e verniciata in tinta con la carrozzeria per conferirle una personalità, i fari a LED ridisegnati che includono di serie le luci diurne integrate. che da fine agosto la farà notare sulle strade italiane. E per questo è stata presentata durante la Milano Design Week. “Abbiamo scelto Milano non soltanto perché in questa città e nella provincia noi rappresentiamo il primo brand automotive e nel...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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TOYOTA YARIS CROSS 2026 : le best-seller renouvelé

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