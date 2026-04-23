Il resto del futuro venerdì 24 aprile presentazione del cd dei 1751

Venerdì 24 aprile, alle 18.30 da Symphony Record Shop, presentazione del nuovo cd dei 1751 "Il resto del futuro". I 1751 sono i livornesi Rosita Romani, voce, e Mario Franceschi, piano. Il loro progetto musicale indipendente è nato in parallelo alla loro storia personale soli pochi anni fa, ma.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Sciopero dei mezzi venerdì 24 aprile (nel bel mezzo della Design Week). Orari e linee coinvolteMilano, 20 aprile 2026 – Uno sciopero nel bel mezzo della settimana più densa di eventi per Milano.

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Temi più discussi: Un viaggio nella città del futuro. Senza smog e immersa nella natura; La Clai del futuro pensa in grande. Arriva la leggenda Serena Ortolani; Abiti su misura e commessi-robot. Il negozio del futuro è alle porte; Dole, la difesa è la chiave del futuro. Quota 80: la linea che decide tutto.

Il futuro del packaging: Scartare è parte dell’esperienza di acquistoBologna, 25 febbraio 2026 – Duecentoundici imprese che racchiudono il 34% del totale nazionale, dando vita a un indotto che assomma al 62% di quello italiano del settore, con un fatturato totale ... ilrestodelcarlino.it

Il futuro dell’artigianato passa per i giovaniAnche Cna Fermo sostiene il Resto del Carlino affiancandolo nella realizzazione del campionato di giornalismo riservato agli studenti delle scuole medie, ‘Cronisti in classe’. A spiegarne le ragioni, ... ilrestodelcarlino.it

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