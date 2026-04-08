Diario del verosimile venerdì 10 aprile la presentazione del libro di Oreste De Fornari
Venerdì 10 aprile alle 18 si svolgerà un evento nell'Aula Magna dell'Istituto Vespucci-Colombo, dove sarà presentato il libro di Oreste De Fornari, critico cinematografico. L'incontro sarà coordinato da Massimo Ghirlanda e vedrà la partecipazione dell'autore. La presentazione offre l'occasione di approfondire il lavoro di De Fornari attraverso un dialogo pubblico.
Venerdì 10 aprile, alle 18, si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto Vespucci-Colombo un incontro con il critico cinematografico Oreste De Fornari, coordinato da Massimo Ghirlanda.?L'evento rientra all'interno della due giorni (giovedì 9 e venerdì 10) di incontri culturali promossi dalla Biblioteca. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Tricesimo, torna “Ad Tricesimum… Physis 2026”: venerdì la presentazione del libro Le Madonne Vestite del FriuliRiprende dopo la pausa natalizia il ciclo di incontri “Ad Tricesimum… Physis 2026”.
Venticinque anni di "Processi del 10 agosto", in Malatestiana la presentazione del libro di Antonio CariotiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...