Diario del verosimile venerdì 10 aprile la presentazione del libro di Oreste De Fornari

Venerdì 10 aprile alle 18 si svolgerà un evento nell'Aula Magna dell'Istituto Vespucci-Colombo, dove sarà presentato il libro di Oreste De Fornari, critico cinematografico. L'incontro sarà coordinato da Massimo Ghirlanda e vedrà la partecipazione dell'autore. La presentazione offre l'occasione di approfondire il lavoro di De Fornari attraverso un dialogo pubblico.