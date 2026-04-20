Sciopero dei mezzi venerdì 24 aprile nel bel mezzo della Design Week Orari e linee coinvolte

Venerdì 24 aprile, nel pieno della Design Week milanese, si svolgerà uno sciopero dei mezzi pubblici. L'agitazione è organizzata dal sindacato Confial Trasporti, e coinvolgerà diverse linee e orari della rete di trasporto cittadina. La protesta si inserisce in una settimana ricca di eventi, con molte persone attese in città per le esposizioni e le cerimonie in programma. La partecipazione dei lavoratori interesserà principalmente il settore dei trasporti pubblici.

Milano, 20 aprile 2026 – Uno sciopero nel bel mezzo della settimana più densa di eventi per Milano. A organizzarlo è il sindacato Confial Trasporti, la Confederazione autonoma dei lavoratori. Una sigla non fra le più rappresentative, anche se lavoratori iscritti ad altre associazioni o “slegati” dalle rappresentanze tradizionali, potrebbero decidere di unirsi alla protesta. Ovvio, quindi, che ci sia un certo timore: i disagi potrebbero coinvolgere oltre a lavoratori e turisti anche i visitatori delle numerose installazioni allestite in giro per la città in occasione di Design Week e Salone del Mobile. L’annuncio. Ad annunciare l’agitazione è stata Atm, l’Azienda pubblica dei trasporti milanesi, con una nota pubblicata sul suo portale internet.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero dei mezzi venerdì 24 aprile (nel bel mezzo della Design Week). Orari e linee coinvolte Notizie correlate Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 27 marzo: orari, linee, fasce di garanziaMilano, 23 marzo 2026 – Mezzi pubblici a rischio venerdì 27 marzo per uno sciopero dei lavoratori del comparto aderenti al sindacato AL Cobas. Sciopero dei mezzi a Milano, venerdì nero per i trasporti: a rischio metro, bus e tram. Gli orariDalle metropolitane ai tram, ecco le due fasce orarie in cui il servizio Atm rischia lo stop totale a causa della protesta contro i "turni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sciopero Atm durante la Milano Design Week: ecco le fasce garantite -; Milano Design Week, il piano trasporti: metro potenziate e aperte fino a tardi, sconti per gli studenti e flotta in sharing; Cosa aspettarsi dalla Milano Design Week di quest’anno: le novità; Dalla metropoli al flusso degli oggetti. Sciopero dei mezzi venerdì 24 aprile (nel bel mezzo della Design Week). Orari e linee coinvolteMilano, 20 aprile 2026 – Uno sciopero nel bel mezzo della settimana più densa di eventi per Milano. A organizzarlo è il sindacato Confial Trasporti, la Confederazione autonoma dei lavoratori. Una ... ilgiorno.it Sciopero dei bus a Milano (e non solo), a rischio gli interscambi: gli orari dello stopBraccia incrociate per gli autisti dei bus che transitano tra Milano, Monza, Lodi e Pavia. Lo stop potrebbe mettere in difficoltà i pendolari specie nelle zone di interscambio, dove l'assenza dei bus ... milanotoday.it Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook