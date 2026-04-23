Il questore Marco Odorisio | Si è trattato di un caso di overkilling

Gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno identificato il sospettato dell’omicidio avvenuto a Brusegana nella serata del 19 aprile, meno di 24 ore dopo il fatto. Il questore ha definito il caso come un esempio di overkilling. La polizia ha condotto indagini rapide e dettagliate, portando al riconoscimento del presunto responsabile. La vittima è stata trovata senza vita in una zona residenziale della città.

Ci sono volute meno di 24 ore agli investigatori della Squadra Mobile di Padova per risalire al presunto autore dell'omicidio avvenuto a Brusegana il 19 aprile sera. Durante la rielaborazione dei fatti il questore di Padova Marco Odorisio ha parlato di “overkilling”, fenomenologia delittuosa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: «Esserci sempre»: nelle parole del questore Odorisio, il senso più profondo della divisa Il discorso del questore Megale: "Mai più un altro caso Cinturrino. Tensioni sociali e internazionali: si rischiano derive estremiste"Il primo passaggio del discorso è riservato al capitolo più urticante per chi indossa onestamente una divisa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bottigliate in piazza dei Signori, nei guai tre dei partecipanti alla rissa; IL QUESTORE DI PADOVA MARCO ODORISIO DISPONE AVVISI ORALI, DASPO URBANO E FOGLIO DI VIA PER DUE EGIZIANI DI 17 E 27 ANNI E UN 21ENNE ITALIANO, COINVOLTI NELLA VIOLENTA LITE IN PIAZZA DEI SIGNORI TRA GIOVANI ALTER; LA POLIZIA DI STATO PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLO SPACCIO IN CITTA', ARRESTATO UN 20ENNE TUNISINO, REGOLARE SUL TERRITORIO NAZIONALE, NOTATO CEDERE 25 GRAMMI DI HASHISH ALL’AUTISTA DI UN FURGONE IN; TRE PROPOSTE PER PREVENIRE LE RISSE IN PIAZZA. Il questore Marco Odorisio: «Si è trattato di un caso di overkilling»Nell'illustrare l'omicidio di Marco Cossi e l'arresto di Samuele Donadello, viene illustrata come questa fenomenologia cruenta è tipica di persone che si conoscono. Di qui il corpo a corpo e l'epilogo ... padovaoggi.it Padova, svolta nell’omicidio di Marco Cossi. Arrestato l’amico e socioLa Squadra Mobile della Questura di Padova questa mattina ha eseguito nei confronti di un 47enne padovano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Pado ... affaritaliani.it Il Questore di Padova Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno. Dettagli nei commenti. - facebook.com facebook