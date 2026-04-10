Esserci sempre | nelle parole del questore Odorisio il senso più profondo della divisa
Il questore ha pronunciato un discorso che non si limitava a parole di circostanza, ma ha voluto sottolineare l'importanza di essere presenti sempre. Ha evidenziato il valore del servizio quotidiano di chi si impegna per garantire la sicurezza pubblica e ha ricordato l'impegno necessario per mantenere un rapporto diretto e umano con il territorio. Il suo intervento ha richiamato l’attenzione sulla fatica e sulla dedizione di chi opera in questo settore.
Non è stato un discorso di circostanza. È stato, piuttosto, un richiamo forte al senso del servizio, alla fatica quotidiana di chi lavora per la sicurezza pubblica e alla necessità di stare dentro la complessità del presente senza smarrire il rapporto umano con il territorio. Nella cornice di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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"Esserci sempre", non è solo un motto, è molto di più. Per chi indossa la divisa da poliziotto è un dovere e sopratutto, una ragione di vita. Lo sanno bene quanti ogni giorno sono in strada per assicurare la massima sicurezza ai cittadini. Non a caso la location s - facebook.com facebook
Esserci sempre, da 174 anni. Oggi la @poliziadistato celebra l'anniversario della fondazione, auguri! x.com