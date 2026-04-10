Esserci sempre | nelle parole del questore Odorisio il senso più profondo della divisa

Il questore ha pronunciato un discorso che non si limitava a parole di circostanza, ma ha voluto sottolineare l'importanza di essere presenti sempre. Ha evidenziato il valore del servizio quotidiano di chi si impegna per garantire la sicurezza pubblica e ha ricordato l'impegno necessario per mantenere un rapporto diretto e umano con il territorio. Il suo intervento ha richiamato l’attenzione sulla fatica e sulla dedizione di chi opera in questo settore.