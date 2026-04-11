Il discorso del questore Megale | Mai più un altro caso Cinturrino Tensioni sociali e internazionali | si rischiano derive estremiste

Il questore ha aperto il suo intervento facendo riferimento alla volontà di evitare che si ripetano episodi come quello di Cinturrino. Ha sottolineato come le tensioni sociali e internazionali possano portare a derive estremiste e ha evidenziato che il primo punto riguarda le difficoltà affrontate dagli agenti di polizia nei momenti più critici. Non sono stati forniti dettagli specifici sui casi o sui provvedimenti in atto.

Il primo passaggio del discorso è riservato al capitolo più urticante per chi indossa onestamente una divisa. "La vicenda criminale che ha visto coinvolto l’assistente capo Carmelo Cinturrino e altri appartenenti del commissariato Mecenate ", la etichetta il questore Bruno Megale dal palco del Piccolo per la festa del 174° anniversario della polizia. Proprio nei minuti in cui in Tribunale il quarantaduenne accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri si ritrova davanti i suoi accusatori, il numero uno di via Fatebenefratelli evoca la dolorosa inchiesta sull’ omicidio di Rogoredo, "non perché voglia in qualche maniera ribadire il rigore e la fermezza con cui verranno trattate queste infedeltà, quanto per sottolineare gli sforzi che verranno profusi nel prosieguo, per impedire che possano ripetersi tali comportamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il discorso del questore Megale: "Mai più un altro caso Cinturrino. Tensioni sociali e internazionali: si rischiano derive estremiste" Caso Cinturrino, il questore di Milano alla Festa della Polizia: “Serve senso dell’etica, mai più fatti come Rogoredo”Milano, 10 aprile 2026 – In occasione della Festa della Polizia – nello stesso giorno in cui si tiene l’incidente probatorio sul caso di Carmelo... Shoah, il discorso di Mattarella: “Non permetteremo mai più che indifferenza e paura aprano le porte a un altro abisso”Sergio Mattarella ha commemorato il Giorno della Memoria definendo la Shoah il frutto di una “rovinosa menzogna”. Temi più discussi: Caso Cinturrino, parla il questore Bruno Megale: Serve rigore e fermezza di fronte a infedeltà; Il discorso del questore Megale: Mai più un altro caso Cinturrino. Tensioni sociali e internazionali: si rischiano derive estremiste; Milano la cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia al teatro Sthreler - CO Notizie; A Milano primi con l'IA, ma sempre legati ai valori della tradizione. Il discorso del questore Megale: Mai più un altro caso Cinturrino. Tensioni sociali e internazionali: si rischiano derive estremisteIl numero uno di via Fatebenefratelli: I giovani agenti devono avere l’orgoglio di questo mestiere. E sulle manifestazioni violente: crescente animosità e marcata aggressività verso le forze dell’or ... ilgiorno.it La polizia fa 174 anni, il questore di Milano Megale parla di Rogoredo: Tradita la fiducia dei cittadiniMegale ha affrontato apertamente il caso degli agenti del Commissariato Mecenate coinvolti nelle indagini sui fatti di Rogoredo ... milanotoday.it Con questa premessa, il questore di Milano Bruno Megale ha aperto il suo intervento alle celebrazioni del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato - facebook.com facebook Questore #Megale @poliziadistato illustra bilancio 2015 @Questura_MI a cerimonia 174° #AnniversarioPolizia @Piccolo_Teatro oltre 1milione persone controllate Più sequestri stupefacenti 3,35tonnellate +70% #truffe a danni soggetti fragili #essercisemp x.com