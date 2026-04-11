Il discorso del questore Megale | Mai più un altro caso Cinturrino Tensioni sociali e internazionali | si rischiano derive estremiste

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore ha aperto il suo intervento facendo riferimento alla volontà di evitare che si ripetano episodi come quello di Cinturrino. Ha sottolineato come le tensioni sociali e internazionali possano portare a derive estremiste e ha evidenziato che il primo punto riguarda le difficoltà affrontate dagli agenti di polizia nei momenti più critici. Non sono stati forniti dettagli specifici sui casi o sui provvedimenti in atto.

Il primo passaggio del discorso è riservato al capitolo più urticante per chi indossa onestamente una divisa. "La vicenda criminale che ha visto coinvolto l’assistente capo Carmelo Cinturrino e altri appartenenti del commissariato Mecenate ", la etichetta il questore Bruno Megale dal palco del Piccolo per la festa del 174° anniversario della polizia. Proprio nei minuti in cui in Tribunale il quarantaduenne accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri si ritrova davanti i suoi accusatori, il numero uno di via Fatebenefratelli evoca la dolorosa inchiesta sull’ omicidio di Rogoredo, "non perché voglia in qualche maniera ribadire il rigore e la fermezza con cui verranno trattate queste infedeltà, quanto per sottolineare gli sforzi che verranno profusi nel prosieguo, per impedire che possano ripetersi tali comportamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il discorso del questore Megale: "Mai più un altro caso Cinturrino. Tensioni sociali e internazionali: si rischiano derive estremiste"

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