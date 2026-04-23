Il questionario nelle scuole di Piacenza | le famiglie dovevano essere avviate prima non dopo

Negli ultimi giorni, molte famiglie di Piacenza hanno contattato l’associazione esprimendo preoccupazione riguardo al questionario distribuito nelle scuole. Alcuni hanno sottolineato che le famiglie avrebbero dovuto essere coinvolte e informate prima della somministrazione, anziché successivamente. La situazione ha suscitato reazioni di sorpresa e insoddisfazione tra i genitori, che hanno manifestato il loro disagio attraverso i messaggi ricevuti.

In questi giorni la nostra associazione ha ricevuto un numero insolito di messaggi da parte di famiglie piacentine: messaggi preoccupati, perplessi, talvolta amareggiati. Il motivo è uno solo: la notizia del questionario sulla salute psicosessuale somministrato agli studenti di alcune scuole.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Libertà d’insegnamento e questionario nelle scuoleIl caso del questionario di Azione Studentesca riaccende il confronto sulla libertà d’insegnamento e sul ruolo pluralista della scuola italiana. «Questionario su salute psicosessuale nelle scuole? Forti perplessità. Eccessivo il peso dell’Arcigay»«In questi giorni nelle scuole superiori piacentine è stato proposto da Comune ed Ausl un questionario su salute psicosessuale e discriminazioni tra... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il questionario nelle scuole di Piacenza: le famiglie dovevano essere avviate prima, non dopo; Identità di genere e orientamenti sessuali. Il questionario proposto alle scuole fa discutere; Bullismo e omofobia, l’intervista alle scuole che provoca scintille; Questionario su salute psicosessuale nelle scuole? Forti perplessità. Eccessivo il peso dell’Arcigay. Il questionario nelle scuole di Piacenza: le famiglie dovevano essere avviate prima, non dopoIn questi giorni la nostra associazione ha ricevuto un numero insolito di messaggi da parte di famiglie piacentine: messaggi preoccupati, perplessi, talvolta amareggiati. Il motivo è uno solo: la ... ilpiacenza.it «Questionario su salute psicosessuale nelle scuole? Forti perplessità. Eccessivo il peso dell’Arcigay»Forum delle Associazioni familiari: «Il tema dell’omotransfobia va condannato, ma senza approfittarne per far passare ideologie che aggiungono quasi un obbligo ad interrogarsi sulle proprie inclinazio ... ilpiacenza.it Piacenza alza la CEV Cup La Gas Sales Bluenergy Piacenza conquista la CEV Cup 2026, la prima della sua storia, superando anche nella gara di ritorno lo SVG Lüneburg. A Piacenza il titolo della seconda competizione europea per importanza. MVP dell - facebook.com facebook Pallavolo Cev M - Trionfo europeo per la Gas Sales Bluenergy Piacenza x.com