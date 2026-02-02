Libertà d’insegnamento e questionario nelle scuole

La polemica sul questionario distribuito da Azione Studentesca nelle scuole riaccende il dibattito sulla libertà di insegnamento. Gli studenti e alcuni insegnanti si dividono: c’è chi difende il diritto di esprimersi e chi invece teme che si voglia influenzare le opinioni degli studenti. La vicenda ha portato alla ribalta il tema del ruolo della scuola e della libertà di insegnamento in Italia.

Il caso del questionario di Azione Studentesca riaccende il confronto sulla libertà d’insegnamento e sul ruolo pluralista della scuola italiana.. La diffusione, in alcuni istituti scolastici italiani, di un questionario promosso da Azione Studentesca – organizzazione giovanile vicina a Fratelli d’Italia – ha sollevato un acceso confronto politico e istituzionale. Il modulo, secondo quanto riportato da docenti e rappresentanti parlamentari, inviterebbe gli studenti a indicare l’orientamento politico dei propri insegnanti. Una pratica che molte voci del mondo della scuola e della politica giudicano problematica, ritenendola potenzialmente lesiva della libertà di insegnamento e della dignità professionale dei docenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Azione Studentesca, l’organizzazione studentesca di Gioventù Nazionale, ha distribuito un questionario nelle scuole della Romagna.

A quarant’anni dal Concordato, Monsignor Giuliodori sottolinea l’importanza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, evidenziando come questa disciplina contribuisca a formare le coscienze dei giovani e a offrire strumenti per comprendere cultura e società.

