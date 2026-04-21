Questionario su salute psicosessuale nelle scuole? Forti perplessità Eccessivo il peso dell’Arcigay

Da ilpiacenza.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole superiori di una città del nord Italia è stato distribuito un questionario riguardante la salute psicosessuale e le discriminazioni tra gli studenti. La proposta è stata fatta dal Comune e dall’azienda sanitaria locale, suscitando alcune perplessità tra studenti e genitori. Il questionario è stato presentato come uno strumento di approfondimento sulle tematiche legate alla sfera sessuale e alle discriminazioni tra i giovani.

«In questi giorni nelle scuole superiori piacentine è stato proposto da Comune ed Ausl un questionario su salute psicosessuale e discriminazioni tra i giovani delle scuole superiori. Non dubitiamo che un questionario possa essere uno degli strumenti utili a rilevare il disagio giovanile che c’è.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Argomenti più discussi: Il questionario è uno strumento serio promosso con l’Ausl, nessun indottrinamento; Identità di genere e orientamenti sessuali. Il questionario nelle scuole fa discutere; Bullismo e omofobia, l’intervista alle scuole che provoca scintille; Identità di genere e orientamenti sessuali. Il questionario proposto alle scuole fa discutere.

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