Questionario su salute psicosessuale nelle scuole? Forti perplessità Eccessivo il peso dell’Arcigay

Nelle scuole superiori di una città del nord Italia è stato distribuito un questionario riguardante la salute psicosessuale e le discriminazioni tra gli studenti. La proposta è stata fatta dal Comune e dall’azienda sanitaria locale, suscitando alcune perplessità tra studenti e genitori. Il questionario è stato presentato come uno strumento di approfondimento sulle tematiche legate alla sfera sessuale e alle discriminazioni tra i giovani.

«In questi giorni nelle scuole superiori piacentine è stato proposto da Comune ed Ausl un questionario su salute psicosessuale e discriminazioni tra i giovani delle scuole superiori. Non dubitiamo che un questionario possa essere uno degli strumenti utili a rilevare il disagio giovanile che c’è.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Libertà d’insegnamento e questionario nelle scuoleIl caso del questionario di Azione Studentesca riaccende il confronto sulla libertà d’insegnamento e sul ruolo pluralista della scuola italiana. Nidi e scuole dell’infanzia più sicuri e accoglienti: il Comune investe su salute e spazi educativiDefibrillatori in oltre 25 plessi, manutenzione costante dei dispositivi, cura delle aree esterne e attenzione ai percorsi casa-scuola: prosegue il... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il questionario è uno strumento serio promosso con l’Ausl, nessun indottrinamento; Identità di genere e orientamenti sessuali. Il questionario nelle scuole fa discutere; Bullismo e omofobia, l’intervista alle scuole che provoca scintille; Identità di genere e orientamenti sessuali. Il questionario proposto alle scuole fa discutere. Vuoi contribuire a migliorare il tuo quartiere Rispondi al questionario ! per il Fino al 31 agosto 2026 puoi suggerire idee, necessità e priorità su come usare i fondi destinati alle Co facebook