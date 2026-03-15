Jacob Elordi adatta costantemente la propria dieta per modellare il fisico in funzione dei ruoli, passando da interpretazioni in film come Frankenstein a Priscilla. L’attore australiano segue un regime alimentare variabile, modificando le abitudini alimentari a seconda delle esigenze di ogni interpretazione. La sua preparazione fisica richiede un approccio personalizzato che cambia di volta in volta, in modo da rispondere alle richieste di ogni personaggio.

Per Jacob Elordi, interpretare un personaggio non significa soltanto imparare battute o studiare la psicologia del ruolo. Il lavoro parte spesso dal corpo. "Per interpretare la Creatura ho dovuto costruire un corpo che sembrasse nato due volte: forte, ma anche fragile", ha raccontato parlando del nuovo Frankenstein diretto da Guillermo del Toro, uno dei progetti più ambiziosi della sua carriera e candidato agli Academy Awards 2026 in diverse categorie. Per l’attore australiano, classe 1997, il cibo diventa quindi parte integrante della costruzione del personaggio. Ogni film richiede un corpo diverso, e di conseguenza una dieta calibrata con precisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacob Elordi: una dieta sempre diversa per adattare il fisico ai film, da Frankenstein a Priscilla

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Tutti i segreti di dell'attore australiano per trasformare il corpo e la dieta per dare vita ai suoi personaggiJacob Elordi tra Oscar 2026 e film di successo con una dieta sempre diversa per adattare il fisico ai personaggi come la creatura di Frankenstein. gazzetta.it

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