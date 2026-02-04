Record di nomination per chi s’è inventato un mondo di bianchi vampiri suprematisti

Un film horror con protagonisti vampiri suprematisti sta facendo parlare di sé. «I peccatori» ha ottenuto un record di candidature agli Oscar, superando anche «Ben-Hur». La pellicola mostra un gruppo di succhiasangue del Kkk che dà la caccia ai neri, creando scalpore e discussioni tra il pubblico e la critica.

Nell’horror «I peccatori», un manipolo di succhiasangue del Kkk dà la caccia ai neri. Ha più candidature agli Oscar di «Ben-Hur». Qualche sera fa, senza saperne niente, ho visto su Sky cinema I peccatori, Sinners in originale, «un film scritto diretto e coprodotto da Ryan Coogler », autore di cui ignoravo la precedente produzione ( Prossima fermata Fruitvale station, sulla storia di un ragazzo ucciso dalla polizia a Oakland a Capodanno 2009, Creed - Nato per uccidere, uno spin off di Rocky e Black panther I e II ). 🔗 Leggi su Laverita.info

