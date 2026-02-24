Rogoredo il poliziotto Cinturrino | Chiedo scusa ho sbagliato

Il poliziotto Cinturrino si scusa pubblicamente dopo aver commesso un errore durante un intervento a Rogoredo. La causa del suo gesto è stata una decisione sbagliata nel gestire una situazione di routine. Ha ammesso di aver tradito la fiducia di colleghi e cittadini, riconoscendo di aver agito in modo scorretto. La sua dichiarazione arriva dopo aver affrontato le conseguenze del suo comportamento e si conclude con una promessa di riflettere sui propri errori.

“Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia”. Lo ha detto Carmelo Cinturrino, il poliziotto 42enne arrestato per aver ucciso con un colpo di pistola il pusher di 28 anni Abderrahim Mansouri nel bosco dia Rogoredo, quartiere alla periferia sud-est di Milano. Le parole dell’agente – indagato per omicidio volontario – sono state riferite dal suo legale, l’avvocato Piero Porciani, all’ingresso nel carcere di San Vittore, dove oggi – martedì 24 febbraio – è in programma l’interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo, il poliziotto chiede scusa ai colleghi: "Ho sbagliato"Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’incidente a Rogoredo, ha chiesto scusa ai colleghi dopo aver riconosciuto di aver commesso un errore.

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher: lo sparo, la foto (scattata da lui)| "Ho sbagliato, chiedo scusa"Un agente ha tentato di coprire l’omicidio di un pusher a Rogoredo, dopo aver sparato e scattato una foto durante un controllo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto: sulla pistola c'è solo il dna di Cinturrino; Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Fermato Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: la ricostruzione dell’omicidio; Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva.

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a MansouriLa versione dell'assistente capo di Polizia era stata già capovolta da testimoni, interrogatori, analisi delle telecamere e dei cellulari. È stato fermato nel parcheggio del commissariato. Il capo ... ilfattoquotidiano.it

Pusher ucciso a Rogoredo, oggi l’interrogatorio in carcere del poliziotto CinturrinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pusher ucciso a Rogoredo, oggi l’interrogatorio in carcere del poliziotto Cinturrino ... tg24.sky.it

++ Omicidio Rogoredo, il poliziotto arrestato: "Chiedo scusa, ho sbagliato. Ho pregato con mia madre per la vittima" ++ - facebook.com facebook

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha tradito x.com