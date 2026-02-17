Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante la partita, chiedendo scusa pubblicamente. La sua confessione arriva dopo che molte persone hanno criticato e minacciato il difensore dell’Inter per aver simulato, contribuendo all’espulsione di Kalulu nel big match di San Siro. Domani, Bastoni si presenterà in conferenza stampa prima della sfida di Champions contro il Bodo Glimt.

«Il fatto è che la squadra prima in classifica è anche la squadra più odiata e criticata, gli episodi sono pro o contro, bisogna smetterla di fare i moralisti. Noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico solo oggi, per la prima volta. La stagione è ancora lunga, non ci dimenticheremo di come siamo stati dipinti». «Successa la stessa cosa, ma a parti inverse, vista contro il Liverpool. Il mister disse le stesse cose anche allora, è rimasto coerente.. C'è voglia di scendere in campo ancora e non sono compromesso». «Le parole di Spalletti ("Inammissibile che Kalulu si sia preso di fesso dall'allenatore avversario", aveva detto ieri l'allenatore bianconero) non le commento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bastoni in conferenza stampa: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Chiedo scusa».?Chivu: «Fedele a quanto detto, è la realtà»

