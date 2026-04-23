Il principe Harry ha visitato in modo inaspettato la stazione ferroviaria di Kiev, arrivando giovedì. Da oltre un anno, il suo impegno lo ha portato a visitare più volte l’Ucraina, esprimendo sostegno ai soldati impegnati nel conflitto con la Russia. Durante la visita, ha commentato che l’Europa non dovrebbe perdere di vista il coraggio di Kiev. La sua presenza si inserisce in una serie di visite di sostegno alla regione.

Il principe Harry è andato in visita, a sorpresa, in Ucraina. Arrivato giovedì alla stazione ferroviaria di Kiev, il figlio minore di re Carlo III ha più volte visitato l’Ucraina dal 2022 per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l’invasione russa. “ È bello essere di nuovo in Ucraina “, ha detto Harry, stando a quanto riferiscono i media ucraini. Il centro ucraino per la lotta alla disinformazione e le ferrovie hanno pubblicato sui social media un video che mostra il principe Harry scendere da un treno nella capitale ucraina. “L’Ucraina difende con coraggio e successo il fianco orientale dell’Europa, ed è importante non perderne di vista il significato”, ha dichiarato il principe, secondo quanto riferisce l’emittente britannica Itv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry a sorpresa in Ucraina per sostenere i soldati: “L’Europa non perda di vista il coraggio di Kiev” – Video

Notizie correlate

Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata.

Il principe Harry in Ucraina, visita a sorpresa a KievVisita a sorpresa in Ucraina del principe Harry per partecipare al Forum sulla sicurezza di Kiev.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa; Le confessioni del principe Harry su Carlo e Diana: Non c’è giudizio, non si punta il dito; Il principe Harry: Dopo la morte di mamma Diana rifiutavo il mio destino reale. Non volevo il ruolo che l'ha uccisa; Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'.

Il principe Harry a sorpresa in Ucraina per sostenere i soldati: L’Europa non perda di vista il coraggio di Kiev – VideoNon è la prima visita del duca di Sussex che dal 2022 si è recato più volte in Ucraina per sostenere la popolazione e i militari ... ilfattoquotidiano.it

Il principe Harry a sorpresa arriva in Ucraina, dopo il semi Royal tour d'Australia. Il discorso alla conferenza per la sicurezzaIl figlio di re Carlo III è arrivato oggi alla stazione di Kiev. Diversi i progetti del principe in Ucraina, dagli Invictus Games alla charity Halo Trust ... corriere.it

Kevin McKidd entra nel cast della serie di Harry Potter dopo l'addio a Grey's Anatomy Secondo una teoria l'attore potrebbe interpretare il ruolo di Arthur Weasley nel nuovo show. L'indizio L'attrice Gracie Cochrane, che interpreterà Ginny, ha iniziato a seguir - facebook.com facebook

Il 29 aprile al Parco Sempione di Milano si corre insieme al ritmo della musica di Harry Styles, in occasione dell’uscita del nuovo numero di Runner’s World (che verrà regalato a tutti i partecipanti!) EVENTO GRATUITO APERTO A TUTTI previa registrazione. x.com