Il Premio Cambiamenti Cna 2026 alla start up Involve Space

Una startup si è aggiudicata il Premio Cambiamenti Cna 2026 durante un evento a Roma. La società ha ottenuto il riconoscimento per aver presentato un progetto che combina innovazione, talento e prospettive di sviluppo futuro. La premiazione ha coinvolto diverse realtà imprenditoriali, con la startup premiata che si distingue per la sua proposta nel settore tecnologico. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del settore e delle istituzioni.

ROMA – Innovazione, talento e visione del futuro: è Involve Space la vincitrice del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da Cna con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest’anno alla nona edizione, e con i main partner Ali Energy Advisor, Amazon, Edenred, Mazda e Philip Morris Manufactoring & Technology Bologna. Selezionata tra oltre mille startup provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti presieduta dal giornalista Federico Ferrazza, distinguendosi per l’idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il Presidente Nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il Premio Cambiamenti Cna 2026 alla start up Involve Space Notizie correlate Start-up innovative e sostenibili, Cna incorona le migliori col premio 'Cambiamenti'All'Hotel Rmh Modena Raffaello la consegna dei riconoscimenti del contest nazionale: premiati Depp Radars, HMDrive S. Cna, torna il premio Cambiamenti . Depp Radars conquista il primo posto del contest dedicato alle start-upÈ stato l’Hotel Rmh Modena Raffaello il palcoscenico della fase modenese dell’edizione 2026 del Premio Cambiamenti, il contest nazionale di Cna,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quale sarà la migliore startup dell’anno? Lo decreterà il Premio Cambiamenti 2026; 730/2026: Cna L’Aquila potenzia i servizi per dichiarazione redditi; Grande distribuzione invadente, la CNA: subito un piano a tutela delle micro imprese; Quale sarà la migliore startup dell’anno? Lo decreterà il Premio Cambiamenti 2026. Imprese, da CNA il premio Cambiamenti 2026 alla startup Involve SpaceROMA (ITALPRESS) - Innovazione, talento e visione del futuro: è Involve Space la vincitrice del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest'a ... msn.com Quale sarà la migliore startup dell’anno? Lo decreterà il Premio Cambiamenti 2026ROMA - Si svolgerà a Roma nella mattinata di giovedì 23 aprile all’Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47, con inizio alle ore 10, la nona edizione del ... lopinionista.it Il segretario generale di #Unioncamere, Giuseppe Tripoli, è intervenuto questa mattina alla IX edizione del Premio Cambiamenti, un’iniziativa di CNA realizzata con il sostegno di istituzioni e di importanti partner, tra cui #Unioncamere, che hanno deciso di sco x.com CNA Next - Premio Cambiamenti 2026 nella splendida cornice dell' Acquario romano. CNA di Pesaro e Urbino presente!! - facebook.com facebook