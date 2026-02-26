cna torna il premio cambiamenti depp radars conquista il primo posto del contest dedicato alle start up

È stato l’Hotel Rmh Modena Raffaello il palcoscenico della fase modenese dell’edizione 2026 del Premio Cambiamenti, il contest nazionale di Cna, arrivato alla nona edizione, che ha l’obiettivo di scoprire, premiare e sostenere le start-up che si distinguono per la capacità di coniugare innovazione e sostenibilità, promuovendo lo sviluppo del territorio e contribuendo al rinnovamento di prodotti e processi. Quindici le start-up locali che si sono date appuntamento per presentare le proprie attività d’impresa a una giuria composta da imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra questi, il consigliere regionale Luca Sabattini; il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

premio “Cambiamenti” 2026 dedicato alle start-up innovative italiane: in palio 20mila euro per il vincitoreIl premio “Cambiamenti”, voluto da Cna, nasce per sostenere e valorizzare il pensiero innovativo delle nuove imprese italiane nate negli ultimi...

Start-up innovative e sostenibili, Cna incorona le migliori col premio 'Cambiamenti'All'Hotel Rmh Modena Raffaello la consegna dei riconoscimenti del contest nazionale: premiati Depp Radars, HMDrive S.

Cna Toscana Centro dà il Premio Cambiamenti a quattro nuove impreseLe imprese Meew (Prato), Sbam Social (Prato), Bacci Guitars (Pistoia), Accademia del disegno (Pistoia) sono le vincitrici della fase territoriale del 'Premio Cambiamenti' Cna 2026 dedicato alle miglio ... ansa.it

Premio ’Cambiamenti’. Un trionfo per quattro nell’edizione record di Cna Toscana CentroTra le 55 candidature, vincono Accademia del Disegno e Bacci Guitars Fondamentale investire in innovazione, orgogliosi di queste imprese. msn.com