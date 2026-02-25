Start-up innovative e sostenibili Cna incorona le migliori col premio ' Cambiamenti'

All'Hotel Rmh Modena Raffaello la consegna dei riconoscimenti del contest nazionale: premiati Depp Radars, HMDrive S.r.l., Open Energy Technologies e Djinne S.r.l. Quindici le start-up locali che si sono date appuntamento per presentare le proprie attività d’impresa a una giuria composta da imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra questi, il consigliere regionale Luca Sabattini; il Vicerettore di Unimore, Marcello Pinti; il Vicesegretario della Camera di Commercio di Modena, Massimiliano Mazzini e Chiara De Scrilli, Innovation Specialist presso EmilBanca, partener consolidato di questa iniziativa. Ad aggiudicarsi il primo premio, Depp Radars, realtà innovativa specializzata nello sviluppo di sistemi radar ad onde millimetriche, compatti e trasportabili, con applicazioni nel campo delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

