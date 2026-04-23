Il prelievo del sangue al San Gerardo diventerà un' avventura da ricordare per i bambini

Al centro di prelievo del sangue, un nuovo dispositivo mira a ridurre l’ansia dei bambini durante le visite. Si tratta di un visore che, indossato durante la procedura, trasforma il momento in un’esperienza immersiva, con ambientazioni rilassanti e suoni tranquilli. L’obiettivo è rendere il prelievo meno stressante e più coinvolgente, creando un’esperienza che i piccoli ricorderanno come un’avventura piuttosto che come un episodio spiacevole.

Un visore per trasformare la paura della puntura in un viaggio fantastico ricco di scenari rilassanti e suoni piacevoli. È l’uso che sarà fatto da maggio di un visore di realtà virtuale, donato dall’associazione Abio Brianza, al centro prelievi pediatrico del San Gerardo dei Tintori a Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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