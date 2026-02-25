La Delegazione dei Maestri del Lavoro di Avellino accolta dal Prefetto Rossana Riflesso

Il Prefetto di Avellino, Sua Eccellenza dr.ssa Rossana Riflesso, ha ricevuto con cordialità una delegazione del Consolato Provinciale di Avellino. Assenti all’incontro per motivi personali il Past President della Federazione Nazionale ing. Vincenzo Esposito ed il Coordinatore Provinciale Testimonianza Formativa Scuola Gerardo Iannone. Il Console Emerito Uva ha sottolineato le attività dei Maestri, con particolare riferimento all’impegno di volontariato nelle scuole della Provincia, ed ha evidenziato la progressiva crescita del Consolato, che annovera oggi n. 105 iscritti, grazie alla proficua azione avviata dal Console Emerito Attilio Pierni ed al prezioso contributo del citato Past President della Federazione Nazionale ing. Vincenzo Esposito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

