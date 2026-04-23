Il porto di Trieste al centro della missione di Fedriga negli Usa

Il porto di Trieste è stato al centro di una visita negli Stati Uniti condotta dal governatore di una regione italiana. Durante gli incontri con rappresentanti del Congresso di entrambe le parti politiche, è stata ribadita la volontà di stabilire nuovi rapporti con singoli Stati americani. Sono stati avviati colloqui per definire accordi formali, come i Memorandum of understanding, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni tra le parti.

"Nel corso di questi colloqui con alcuni esponenti del Congresso, sia repubblicani sia democratici, abbiamo ribadito la volontà di costruire nuovi rapporti con i singoli Stati americani, avviando interlocuzioni specifiche per la sigla di nuovi Memorandum of understanding volti a favorire.🔗 Leggi su Triesteprima.it

«CORRIDOIO IMEC STRATEGICO PER FVG E PORTO»: FEDRIGA IN MISSIONE A WASHINGTON | 21/04/2026

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