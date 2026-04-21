Fedriga agli americani | Trieste e il suo porto sono strategici per il corridoio Imec

Il presidente della regione ha sottolineato agli interlocutori americani l’importanza strategica del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione a Trieste e al suo porto, in relazione alle future decisioni sul corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec). Durante un intervento davanti a un pubblico qualificato, ha evidenziato il ruolo centrale della regione come punto di collegamento nel progetto di sviluppo infrastrutturale.

“È fondamentale oggi, davanti a questa autorevole platea e in vista delle scelte che verranno intraprese sul corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), ribadire il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di Trieste e del suo porto, snodo cruciale per le.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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