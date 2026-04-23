Il Politecnico di Torino sbarca a Roma e apre un hub sulla Cristoforo Colombo

Il 22 aprile è stato inaugurato a Roma un nuovo ufficio del Politecnico di Torino, situato sulla via Cristoforo Colombo. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell'Ambiente e altri rappresentanti istituzionali. La sede rappresenta un'apertura dell'ateneo piemontese nella capitale, ampliando così la propria presenza sul territorio. La struttura ospiterà attività legate alle collaborazioni e ai progetti dell'università.

Il Politecnico di Torino sbarca a Roma. Il 22 aprile c'è stata l'inaugurazione di una sede istituzionale dell'ateneo piemontese, alla presenza del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il Politecnico di Torino sbarca a RomaL'edificio si trova su va Cristoforo Colombo 149, all'altezza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il Politecnico di Torino inaugura l’hub istituzionale a Roma(Adnkronos) – Situato in via Cristoforo Colombo, lo spazio nasce da un'intesa tra il Politecnico di Torino, il Ministero dell’Ambiente e della... Roma, schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar: muore 17enneUna nottata tragica a Roma: intorno alle 2 di questa notte sulla carreggiata centrale della Cristoforo Colombo, ha perso la vita un giovane 17enne,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Politecnico nella missione in Canada del Sistema Piemonte; Politecnico di Torino, saltano i test d'ingresso. Centinaia di studenti rimandati a casa per un guasto al sistema informatico; Biennale Tecnologia; Il Politecnico di Torino inaugura l'hub istituzionale a Roma. Il Politecnico di Torino sbarca a Roma e apre un hub sulla Cristoforo ColomboTaglio del nastro con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e Sogesid SpA, partner dell'università nell'apertura della sede istituzionale ... romatoday.it Politecnico di Torino: Roma hub per le politiche pubbliche(Teleborsa) - Il Politecnico di Torino ha inaugurato oggi a Roma un nuovo hub istituzionale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Sogesid, società ... finanza.repubblica.it Il Politecnico di Torino inaugura l'hub istituzionale a Roma Situato in via Cristoforo Colombo, lo spazio nasce da un'intesa tra il Politecnico di Torino, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Sogesid S.p.A. L'obiettivo primario è fornire - facebook.com facebook Vele che “volano” sulle onde del mare: a Sanremo il progetto del Politecnico di Torino #rassegnastampa #PoliTO via @LaStampa x.com