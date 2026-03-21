Roma schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar | muore 17enne

A Roma, nella notte, un incidente sulla Cristoforo Colombo ha coinvolto una minicar e un’altra vettura, causando la morte di un ragazzo di 17 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 sulla carreggiata centrale. Il giovane, identificato come Giacomo Bracaletti, è deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una nottata tragica a Roma: intorno alle 2 di questa notte sulla carreggiata centrale della Cristoforo Colombo, ha perso la vita un giovane 17enne, Giacomo Bracaletti, a seguito dello scontro della sua minicar con un’altra auto. Un impatto mortale. Secondo le prime informazioni, l’incidente mortale è avvenuto al chilometro 12,600 in direzione di Ostia. Il minorenne, per cause ancora da accertare, guidava una Ligier quando ha impattato contro una Toyota Yaris guidata da un uomo di 53 anni. L’impatto è stato talmente violento che per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare mentre per un suo amico passeggero, ferito, è stato necessario il ricovero all’ospedale San Camillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma, schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar: muore 17enne Articoli correlati Leggi anche: Roma, schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar: 17enne perde la vita Microcar si scontra con un'auto a Roma su via Cristoforo Colombo, 17enne morto e due feriti nello schiantoIncidente mortale sulla Cristoforo Colombo a Roma: scontro tra una microcar e una Toyota verso Ostia. Roma, incidente mortale sulla Cristoforo Colombo: le indagini - Storie italiane 27/10/2025 Aggiornamenti e notizie su Cristoforo Colombo Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Incidente mortale a Roma Mezzocammino, un’altra tragedia al maledetto incrocio; Morte Noemi Carrozza, CTU: Guardrail assenti causa del decesso sulla Colombo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 20:30. Microcar si scontra con un'auto a Roma su via Cristoforo Colombo, 17enne morto e due feriti nello schiantoIncidente mortale sulla Cristoforo Colombo a Roma: scontro tra una microcar e una Toyota verso Ostia. Deceduto un 17enne, ferite altre due persone ... virgilio.it Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it 17enne muore in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. La vittima era al volante di una microcar che si è scontrata con una vettura. Ferito il giovane che viaggiava con il minorenne deceduto e il 53enne italiano alla gui facebook A Roma in Via Cristoforo Colombo 72, si è compiuto un ulteriore passo nello sviluppo della mobilità elettrica. Insieme alle Istituzioni, Enel ha completato gli ambiti aggiudicati con il primo bando PNRR dedicato alla ricarica pubblica. I risultati: 3.730 punti di rica x.com