Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund ecco quale sarà il suo futuro

Il centrocampista tedesco lascia il Bayern Monaco a fine stagione senza costi di trasferimento. Il direttore sportivo del club, Freund, ha confermato la sua partenza ufficialmente, chiudendo così un capitolo importante della squadra. Goretzka, che ha giocato con il Bayern per diversi anni, si prepara ora a cercare una nuova avventura.

Il futuro di Guehi potrebbe cambiare radicalmente: il difensore del Crystal Palace è in scadenza e interessa a diversi club, tra cui la Juve.

