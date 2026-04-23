Il piccolo Pietro torna a casa con un cuore nuovo

Il 20 aprile, presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, si è annunciato il ritorno a casa di un bambino umbro. Il piccolo aveva ricevuto un trapianto di cuore il 20 dicembre dell'anno precedente. La famiglia ha accompagnato il bambino durante il trasferimento, che si è concluso con il suo arrivo in patria. La notizia è stata comunicata dall'ospedale con una nota ufficiale.

“Vi ricordate di Pietro? Il bambino che ha ricevuto il “cuore nuovo a Natale” torna a casa”. È il pomeriggio del 20 aprile e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma annuncia il ritorno a casa, in Umbria, del bambino che il 20 dicembre scorso è stato sottoposto con successo al trapianto. La sua.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù Notizie correlate Roma, dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù il piccolo Pietro torna a casa(LaPresse) – È tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore... La gioia per il cuore "nuovo" a Natale e poi il ritorno a casa: festa al Bambino Gesù per il piccolo PietroPrima la gioia per il cuore “nuovo” arrivato pochi giorni prima di Natale, poi il ritorno a casa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trapianto di cuore a Natale, il piccolo Pietro torna a casa; Roma, festa al Bambino Gesù: il piccolo Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore; Il piccolo Pietro torna a casa con un cuore nuovo; Il Papa chiede legge e giustizia in Guinea Equatoriale. Bimbo perugino di 8 anni torna a casa dopo il trapianto di cuorePietro torna a casa con un cuore nuovo. Il bimbo perugino di 8 anni che a Natale è stato sottoposto al trapianto è stato dimesso dall’ospedale pediatrico di Roma, Bambino Gesù. L’annuncio è arrivato d ... umbria24.it Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù: 18 mesi d'attesa e una cura rivoluzionariaÈ tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 ... leggo.it Valentino Pietro Sucato - facebook.com facebook Pietro Mattei, nipote di Enrico Mattei, porta lo scontro con il governo Meloni sul terreno più simbolico: l’uso del cognome di famiglia per il Piano Mattei, il progetto con cui Palazzo Chigi punta a rilanciare i rapporti tra Italia e Africa. x.com