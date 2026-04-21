Dopo un intervento di trapianto di cuore avvenuto poco prima di Natale, il bambino di otto anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è tornato a casa. L’operazione, eseguita il 20 dicembre, è stata il risultato di un’attesa durata un anno e mezzo. Ora il piccolo paziente può rientrare nella sua quotidianità, in attesa di ulteriori controlli post-operatori.

(LaPresse) – È tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 dicembre, dopo un anno e mezzo di attesa. Pietro domenica scorsa è stato dimesso, sta bene ed è finalmente tornato nella sua casa, come fanno sapere i sanitari dell’Ospedale del Gianicolo. Dopo una lunga attesa e la gioia dell’arrivo del cuore, Pietro si era risvegliato il 24 dicembre dopo l’intervento, che era andato bene, e ha passato il Natale con la famiglia, presso il reparto di Anestesia e rianimazione cardiochirurgica. In un ormai celebre video, girato il 19 dicembre, abbiamo visto tutta la gioia di Pietro alla notizia dell’arrivo del suo nuovo cuore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù il piccolo Pietro torna a casa

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