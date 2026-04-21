La gioia per il cuore nuovo a Natale e poi il ritorno a casa | festa al Bambino Gesù per il piccolo Pietro

A pochi giorni da Natale, un bambino di otto anni ha ricevuto un trapianto di cuore presso il Bambino Gesù, dopo un’attesa di un anno e mezzo. La gioia per il nuovo organo si è alternata al momento del ritorno a casa, segnando un passaggio importante nella sua vicenda clinica. La struttura ospedaliera ha seguito il percorso del paziente dall’intervento al suo rientro, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Prima la gioia per il cuore “nuovo” arrivato pochi giorni prima di Natale, poi il ritorno a casa. È la storia del piccolo Pietro, 8 anni, paziente del Bambino Gesù che lo scorso dicembre è stato sottoposto a un trapianto di cuore dopo un anno e mezzo di attesa.L’ospedale aveva condiviso anche un.🔗 Leggi su Romatoday.it Antonietta Meo: The Purity of an Unshakable Faith in Childhood Notizie correlate Dopo il trapianto di cuore a Natale Pietro torna a casa, festa al Bambino GesùDopo la tragedia di Domenico è bello raccontare la storia a lieto fine del piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino... Roma, dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù il piccolo Pietro torna a casa(LaPresse) – È tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Boves primo incontro con Gesù Eucarestia per i bambini di IV elementare; Papa Francesco: la concretezza della vita; Sette scuole e un messaggio di gioia. L'Opera S. Alessandro in campo per le Settimane della Cultura; Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, la lettera della mamma: Ti auguro una vita piena di gioia. Roma, dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù il piccolo Pietro torna a casaÈ tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 dicembre, dopo un anno e mezzo di at ... lanuovasardegna.it Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù: 18 mesi d'attesa e una cura rivoluzionariaÈ tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 ... leggo.it La Stampa. . È tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 dicembre, dopo un anno e mezzo di attesa. Pietro è stato dimesso, sta bene ed è fi - facebook.com facebook Ospedale Bambino Gesù, l’innovazione per la cura dei bambini. Ce ne occupiamo nello spazio notizia di oggi insieme a Massimiliano Raponi, Direttore sanitario del Bambino Gesù e responsabile area di ricerca innovazioni gestionali e tecnologiche. #Elisir: a x.com