Il piano di zona Grotta Perfetta mette in crisi Roma Capitale | si apre una spaccatura tra politica e uffici

Il piano di zona Grotta Perfetta ha causato tensioni tra l'amministrazione cittadina e gli uffici tecnici. L'intervento di edilizia agevolata nell'VIII municipio riguarda un'area privata in cui sono stati costruiti alcuni edifici, ora di proprietà dell'Enpaia. La questione ha portato a conflitti tra inquilini e proprietari, creando una situazione di crisi tra le parti coinvolte.

Si apre lo scontro tra politica e uffici sul piano di zona Grotta Perfetta. Parliamo dell'intervento di edilizia agevolata dell'VIII municipio, all'interno del quale - in un'area privata - sono stati realizzati alcuni edifici oggi dell'Enpaia, al centro di vertenze tra inquilini e proprietà. Il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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