Oggi si è svolto nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Lioni un incontro che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende locali. Al centro dell’attenzione ci sono le difficoltà economiche e occupazionali che interessano il settore minerario e le attività legate alla cava di Grotta. La riunione si è concentrata sulla definizione di strategie per affrontare la crisi permanente in atto.

Tempo di lettura: 2 minuti L’incontro di oggi nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, solo un primo step di una serie di azioni che Sindaci e Sindacati in maniera unitaria e determinata, metteranno in essere affinchè riprendano definitivamente i lavori per il completamento della Lioni-Grottaminarda. Aperto, di fatto, un “Tavolo permanente di crisi”. Nei prossimi giorni sarà redatto un documento con richieste precise alla Regione Campania affinchè vengano autorizzate e contrattualizzate le perizie necessarie a riaprire i cantieri. Il passaggio successivo sarà la richiesta di un incontro in Regione e come ulteriore ipotesi quella di interpellare il Governo Centrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lioni/Grotta, si apre il tavolo di crisi permanente

Articoli correlati

Lioni-Grottaminarda, un tavolo permanente di crisi per il completamentoNei prossimi giorni sarà redatto un documento con richieste precise alla Regione Campania affinchè vengano autorizzate e contrattualizzate le perizie...

Lioni – Grotta, Sindaci in Regione da Petracca e De LucaTempo di lettura: 2 minuti il consigliere regionale e capogruppo Pd Maurizio Petracca questa mattina ha promosso un incontro tra il gruppo del...

Approfondimenti e contenuti su Lioni Grotta si apre il tavolo di crisi...

Discussioni sull' argomento Lioni Grottaminarda, i sindacati irpini congelano la richiesta di Cigo presentata da Condotte; Lioni-Grottaminarda cantiere infinito e posti di lavoro a rischio.

Lioni-Grotta, scatta la cig per operai e impiegatiIl ricorso alla cassa integrazione per oltre tre mesi è sintomatico della difficoltà oggettiva di risolvere a stretto giro la vertenza della Lioni-Grottaminarda. La ... ilmattino.it

Avellino, odissea Lioni-Grotta: la protesta dei sindaciSindaci irpini in mobilitazione per sollecitare lo sblocco delle risorse necessarie per superare l'impasse in atto e completare definitivamente il cantiere della Lioni-Grottaminarda. Attraverso un ... ilmattino.it

IrpiniaTv. . Lioni-Grottaminarda, la strada che non arriva mai. Cantieri fermi da mesi, ora l’impresa appaltatrice annuncia la cassa integrazione di 13 settimane. di Elisa Forte #itv - facebook.com facebook