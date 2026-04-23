Il petrolio chiude in rialzo a New York il Wti a 95,78 dollari +3%

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento a New York, con il Wti che ha chiuso a 95,78 dollari al barile, segnando un rialzo del 3,03%. Questo incremento si è verificato dopo un picco temporaneo di circa il 6%, determinato dalle tensioni nel Medio Oriente e dai negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran che risultano ancora in sospeso. Il mercato ha reagito alle notizie legate alle incertezze geopolitiche e alle tensioni internazionali.

- WASHINGTON, APR 23 - Il petrolio chiude in rialzo a New York: il Wti, il benchmark americano, sale del 3,03%, a 95,78 dollari al barile, allontanandosi dall'improvvisa fiammata a circa +6%, alimentata dalle incertezze legate al conflitto in Medio Oriente e ai negoziati in stallo tra Usa e Iran. In calo il Brent, invece, che cede il 2,55%, portandosi sotto quota 100, a 99,31 dollari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il petrolio chiude in rialzo a New York, il Wti a 95,78 dollari (+3%) Notizie correlate Il petrolio chiude in rialzo a New York a 92,96 dollariIl petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 3,67% a 92,96 dollari al barile. Iran, il petrolio risale a New York del 9,67% e chiude a 95,69 dollari (ma a Hormutz proseguono gli attacchi)I prezzi del petrolio tornano a correre a New York con le tensioni in Medio Oriente e gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz: il Wti segna un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%; Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record; USA: petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%; Il petrolio chiude in rialzo a New York a 92,96 dollari. Il petrolio chiude in rialzo a New York, il Wti a 95,78 dollari (+3%)Il petrolio chiude in rialzo a New York: il Wti, il benchmark americano, sale del 3,03%, a 95,78 dollari al barile, allontanandosi dall'improvvisa fiammata a circa +6%, alimentata dalle incertezze leg ... ansa.it Il petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%Il pretrolio chiude in rialzo a New York, in scia alle incertezze sui negoziati tra Usa e Iran per porre fine al conflitto: nell'incertezza sull'evoluzione degli scenari, il Wti sale del 3,10%, a 92,3 ... ansa.it 23.4.2026: Buona giornata a tutti! Soggetto: Narciso o Giunchiglia Località: New York City, USA Dispositivo: Samsung Galaxy S20 Scatto fotografico realizzato giorni fa dalla sottoscritta Rosy Costa - facebook.com facebook Dexter Resurrection: iniziano le riprese a New York con grandi ritorni x.com