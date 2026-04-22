Il petrolio chiude in rialzo a New York a 92,96 dollari

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento a New York, con le quotazioni che sono salite del 3,67% e si sono fermate a 92,96 dollari al barile. La variazione si è verificata nel corso della giornata di contrattazione, portando il valore del greggio a livelli superiori rispetto alla chiusura precedente.

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 3,67% a 92,96 dollari al barile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il petrolio chiude in rialzo a New York a 92,96 dollari Notizie correlate Il petrolio è in rialzo a New York a 92,16 dollariIl petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,69% a 92,16 dollari al barile. Il petrolio è in forte rialzo a New York a 103,66 dollariIl petrolio è in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 7,34% a 103,66 dollari al barile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%; Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record; USA: petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%; Il petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%. Il petrolio chiude in rialzo a New York a 92,96 dollariSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Il petrolio chiude in rialzo a New York, a +3,10%Il pretrolio chiude in rialzo a New York, in scia alle incertezze sui negoziati tra Usa e Iran per porre fine al conflitto: nell'incertezza sull'evoluzione degli scenari, il Wti sale del 3,10%, a 92,3 ... ansa.it La proposta dei negoziatori rivelata dal New York Times. E spunta anche una bandiera facebook Anfora Panatenaica Pittore Euphiletos da Vulci Metropolitan Museum New York 3 immagini vedere singolarmente x.com